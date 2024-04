Milhares de libaneses prestam homenagem ao líder do partido cristão assassinado

Milhares de membros do partido cristão Forças Libanesas (FL) compareceram nesta sexta-feira (12) ao funeral do líder do grupo, assassinado perto de Beirute, exigindo justiça e acusando o movimento xiita Hezbollah.

Pascal Sleiman, líder local do influente partido, foi sequestrado no domingo (7) em Jbeil (Biblos), ao norte de Beirute, e seu corpo foi encontrado na Síria, segundo as autoridades libanesas.

Sete sírios acusados de estarem envolvidos no crime foram detidos, três deles entregues pelas autoridades sírias ao Líbano, de acordo com uma fonte judicial.