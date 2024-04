Papa se diz 'angustiado' pelo conflito em Gaza e volta a pedir trégua

O papa Francisco afirmou, nesta sexta-feira (12), em uma mensagem por ocasião do fim do Ramadã, sentir-se "angustiado" pela guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza e pediu um cessar-fogo.

"Estou angustiado com o conflito na Palestina e em Israel", disse o pontífice, de 87 anos, em uma mensagem enviada à rede Al Arabiya no final do Ramadã e divulgada pelo Vaticano.

"Que o fogo cesse imediatamente na Faixa de Gaza, onde ocorre uma catástrofe humanitária. Que a ajuda chegue à população palestina que tanto sofre, que os reféns sequestrados em outubro sejam libertados", pediu Francisco.