Sinner sofre mas vence Rune e vai enfrentar Tsitsipas nas semis de Monte Carlo

Neste game decisivo, Sinner obteve dois match points com 6/4 mas Rune mostrou muita coragem para neutralizá-los de forma brilhante e marcar quatro pontos seguidos, obrigando Sinner a jogar um terceiro set.

Com o placar em 3-3, a torcida pró-italiana sentiu que seu jogador talvez precisasse de um pouco mais de apoio e começou a gritar "Jannik!" e a aplaudir ruidosamente cada um de seus pontos.

O atual campeão do Aberto da Austrália emendou então três games e encerrou a partida e comemorou muito.

- Tsitsipas avança sem dificuldades -

Mais cedo, Stefanos Tsitsipas (número 12 do mundo), duas vezes vencedor do Masters 1000 de Monte Carlo (2021 e 2022), se classificou para as semifinais desta edição, ao vencer o russo Karen Khachanov (nº 17) por 2 sets a zero, parciais de 6-4 e 6-2.

Nesta sexta-feira, nas quartas de final, tanto Tsitsipas quanto Khachanov sofreram no início com seus saques, com três quebras nos três primeiros games.