A sempre rebelde França está pronta para organizar a festa olímpica?

Os organizadores dos Jogos de Paris prometeram uma "grande festa nacional" no país, mas 100 dias antes do início do evento, o clima político rarefeito e o pessimismo dos franceses estão fazendo com que o fervor por este espetáculo planetário diminua.

Todos os envolvidos na organização dos Jogos, começando pelo chefe Tony Estanguet, permanecem incansavelmente otimistas e encorajam os seus compatriotas a verem o lado positivo.

"Meu papel é explicar que esta é uma oportunidade fantástica para o nosso país sediar este evento, receber o mundo e também mostrar do que este país é capaz", disse aos jornalistas o ex-campeão olímpico de canoagem na última quarta-feira.