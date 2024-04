Após ataque do Irã, israelenses mostram-se tranquilos por eficácia de defesa antiaérea

Os moradores de Jerusalém afirmaram neste domingo (14) que o ataque noturno do Irã, com drones e mísseis, foi "assustador", mas que confiam no sistema de defesa de seu país, e alguns, inclusive, clamam por vingança.

A cidade amanheceu aparentemente com normalidade, sem que houvesse qualquer mudança em seu principal mercado ou nas estações de trem e ônibus.

Israel diz que "frustrou" o inédito ataque dos iranianos com a ajuda dos Estados Unidos e de outros aliados, mas os cidadãos de Jerusalém se disseram preocupados.