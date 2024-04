Governo da Colômbia e ELN destravam negociações de paz na Venezuela

O governo da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional (ELN) retomaram as negociações de paz em Caracas, depois que os diálogos foram congelados no início de abril devido a confrontos dessa guerrilha com outros grupos armados, confirmaram neste domingo (14) ambas as partes, sem dar maiores detalhes.

"No dia de ontem (sábado), as duas delegações de paz iniciaram as conversações em Caracas", informou a delegação do governo do presidente Gustavo Petro na rede social X. "Os trabalhos continuam", acrescentou.

"Nas mesas de trabalho, foram discutidas propostas de participação que alimentam uma visão conjunta de paz, em torno do regime político, a situação ambiental e o modelo econômico", afirmou, por sua vez, a representação da guerrilha de esquerda ELN.