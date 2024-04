Leverkusen, o 'Onze da fábrica', Ballack e o fim de uma maldição

Os brasileiros Jorginho (campeão mundial em 1994), Lúcio (campeão mundial em 2002) e Zé Roberto iniciaram suas carreiras europeias no Leverkusen.

Na direção oposta, Rudi Völler se transferiu para o Bayer Leverkusen depois de ter jogado pela Roma e pelo Olympique de Marselha, mas foi neste clube que iniciou a sua carreira de treinador, tornando-se diretor esportivo em 1 de julho de 1996, logo após se aposentar como jogador.

. O 'Vizekusen' dos anos 2000

O Leverkusen não é um dos 16 clubes que fundaram a Bundesliga em 1963. Depois de uma curta passagem pela terceira divisão, o clube finalmente ingressou na elite em 1979, para nunca mais ser rebaixado. Entre 1996 e 2002 se firmou no 'Top 4', terminando na segunda posição em 1997, 1999, 2000 e 2002.

O vice-campeonato no ano 2000 foi especialmente penoso. Na última rodada, o Bayer Leverkusen precisava de apenas um ponto na visita ao modesto Unterhaching, na periferia sul de Munique, que havia subido para a primeira divisão. Ballack marcou um gol contra, o Leverkusen perdeu por 2 a 0 e o Bayern de Munique conquistou o título ao vencer o Werder Bremen fora de casa. O Leverkusen passou a ser conhecido como 'Vizekusen' ou 'Neverkusen' (com a palavra 'never' que significa 'nunca' em inglês).

Em 2002, o Leverkusen inicia o mês de maio ainda disputando três competições. Na Bundesliga, o time desperdiçou uma vantagem de cinco pontos faltando três rodadas para o fim e o Dortmund se sagrou campeão.