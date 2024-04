Lituano bate recorde mundial do lançamento de disco, o mais antigo do atletismo masculino

O jovem atleta lituano Mykolas Alekna quebrou neste domingo (14) o recorde mundial de lançamento de disco, vigente há quase 38 anos, ao marcar 74,35 metros em um torneio realizado em Ramona (Oklahoma, Estados Unidos).

Alekna, medalhista de prata no Mundial de 2022 em Eugene e medalhista de bronze no ano passado no Mundial de Budapeste, conseguiu assim quebrar o recorde mais antigo do atletismo masculino.

A melhor marca até então eram os 74,08m estabelecidos por Jürgen Schult, representante da antiga República Democrática Alemã, em 6 de junho de 1986.