Terremoto de magnitude 5,3 atinge Guatemala sem causar vítimas ou danos

Até o momento, não foram relatadas vítimas ou danos materiais, de acordo com um boletim preliminar dos corpos de socorro.

A Guatemala costuma sofrer fenômenos desse tipo devido à convergência das placas tectônicas do Caribe e de Cocos, bem como de falhas geológicas locais que geram movimentos sísmicos, na maioria das vezes imperceptíveis.

De acordo com as autoridades, 90% do território guatemalteco é propenso a tremores.

