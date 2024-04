Ucrânia, Gaza, Afeganistão: geopolítica marca presença em Paris-2024

A coexistência das delegações parece, portanto, possível, embora em número muito limitado: "De acordo com o cenário mais provável", nas estimativas feitas em meados de março pelo COI, 36 russos e 22 bielorrussos deverão estar aptos a se qualificar.

- Israel/Gaza: manter a neutralidade -

Ao contrário do caso ucraniano, o COI tem feito um esforço para ficar à margem da guerra entre Israel e o Hamas, protegendo-se atrás da sua posição de uma "solução de dois Estados". Os Comitês Olímpicos Nacionais (CON) israelense e palestino coexistem desde 1995, época do processo de paz de Oslo.

Israel não violou nenhuma trégua olímpica até agora e o seu Comitê Olímpico Nacional não anexou nenhuma organização esportiva palestina.

No entanto, os seus bombardeios, lançados em retaliação após o sangrento ataque de 7 de outubro perpetrado pelo Hamas em seu território, destruíram as sedes das principais instituições esportivas palestinas e mataram personalidades do mundo olímpico, incluindo o técnico da equipe de futebol.

Em nenhum momento os palestinos ou outros Estados árabes ameaçaram boicotar as competições caso os israelenses participassem delas, cabendo ao COI adotar uma dupla abordagem: atenção à segurança das delegações, como em todas as edições olímpicas desde a tomada de reféns por parte de um comando palestino em que morreram 11 atletas israelenses nos Jogos de Munique de 1972, e contar com seu sistema de "lugares universais" para garantir a presença de representantes palestinos, mesmo que tenham problemas para passar nas fases clássicas de classificação.