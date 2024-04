Armeira de 'Rust' é condenada a 18 meses de prisão por disparo mortal

"Se não fosse por você, a senhorita Hutchins estaria viva. Um marido teria sua companheira e um menino pequeno teria sua mãe."

No julgamento de Gutierrez, que durou 10 dias, ouviu-se como, apesar de ser a responsável pelas armas do fogo no set, a jovem de 26 anos havia descumprido repetidamente as regras básicas de segurança, deixando as armas sem vigilância e permitindo que os atores, incluído Baldwin, as empunhassem.

Também se soube que Gutierrez era a responsável pela presença de seis cartuchos com munição real - uma linha vermelha na indústria cinematográfica - e que havia colocado um deles no Colt .45 que Baldwin estava utilizando.

A arma disparou quando o ator preparava uma cena no interior de uma igreja de madeira, matando Hutchins e ferindo o diretor Souza.

