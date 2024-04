Câmara dos Representantes dos EUA votará separadamente ajuda à Ucrânia e Israel

"Não votaremos o suplemento do Senado em sua forma atual", disse Johnson aos jornalistas nesta segunda-feira, referindo-se ao pacote solicitado por Biden, "mas votaremos cada uma dessas medidas separadamente em quatro partes diferentes".

A Casa Branca havia descartado anteriormente qualquer projeto de lei que contivesse apenas assistência para Israel.

"Não aceitaremos um isolado. Um projeto independente não ajudaria Israel nem a Ucrânia", afirmou a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

Johnson está sob pressão no que diz respeito à ajuda à Ucrânia, já que Trump e os legisladores de extrema direita da Câmara têm sido relutantes em destinar bilhões de dólares para a luta de Kiev contra as forças russas.

Nos últimos meses, a Ucrânia tem mostrado crescente frustração com os atrasos na assistência ocidental, incluindo sistemas de defesa aérea que diz precisar urgentemente para repelir os ataques de Moscou.

Por sua vez, Israel foi alvo no sábado de um ataque sem precedentes do Irã com cerca de 300 drones e mísseis, realizado por Teerão em resposta a uma ofensiva que destruiu o consulado iraniano em Damasco.