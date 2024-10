Apagão tira votos de Nunes, mas não melhora situação de Boulos

Cavalgando a vantagem, Nunes fez uma opção preferencial pela fuga. Compareceu a um confronto com Boulos, na Band. Escapou dos debates de dois pools: CBN-Globo-Valor e UOL-Folha-Rede TV!. Planeja fugir de mais dois debates até sábado, no SBT e na Record. Chamado de "covarde" pelo rival, Nunes concluiu que a má fama é preferível ao risco da exposição ao contraditório.

A metereologia sinaliza a hipótese de um novo temporal nos próximos dias. O comitê de Nunes vive a psicose do que está por vir. Entretanto, o grosso do eleitorado do prefeito parece não ser atingido pelo que acontece ou ainda pode acontecer, e sim por sua opinião sobre os acontecimentos. Quem sonhava com o fato novo, precisa agora rezar em voz baixa pelo pesadelo de um dilúvio.