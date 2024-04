Grand Palais de Paris finaliza os preparativos para os Jogos Olímpicos

A partir dessa cerimônia, as equipes do comitê terão três meses para preparar as provas.

Banhada pela luz através de seu vitral de 17.500 m², a superfície do enorme palácio é de 13.500 m². Sua cúpula se eleva a 45 metros de altura, e o pavilhão tem 200 metros de comprimento.

Em seu centro serão instalados os tatames e as pistas de esgrima para as competições, que começarão em 27 de julho.

Antes de sua restauração, o palácio era utilizado para todo tipo de eventos artísticos e culturais, como feiras e exposições de arte, desfiles de moda e competições equestres.

A presidência francesa revelou que a obra exigiu um orçamento de 500 milhões de euros (2,7 bilhões de reais), para renovar a grande cúpula central, mas também as galerias, a parte externa e o adjacente Palácio da Descoberta, que abriga um museu de ciência.

- Adaptá-lo ao século XXI -

A obra de restauração foi realizada a "uma velocidade impressionante", explica Didier Fusillier, presidente do organismo público encarregada da gestão do local.