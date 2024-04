Após provocações de Musk, X diz que cumprirá ordens do STF

Todas as ordens expedidas pelo STF "permanecem e continuarão a ser integralmente cumpridas pela X Corp", afirma a nova carta da firma de advocacia da rede social.

O texto também detalha que o X entregou ao Comitê de Assuntos Judiciais da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos os documentos relativos às ordens recebidas da Justiça brasileira, após um pedido nesse sentido.

"A X BRASIL se compromete a transmitir a Vossa Excelência quaisquer informações sobre o tema que venha a receber da X Corp.", acrescenta.

A polêmica começou há alguns dias quando Musk acusou de censura Moraes, que ordenou o bloqueio de contas de usuários na plataforma no contexto do combate à desinformação no Brasil. Muitas dessas contas eram de simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

O ministro do STF respondeu ordenando multas de 100 mil reais por dia para cada conta bloqueada que o X reativasse. Essas multas seriam imputadas aos "responsáveis legais" da empresa no país.

Moraes, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), incluiu Musk em uma investigação contra milícias digitais, acusando-o de "dolosa instrumentalização" da rede social que o empresário comprou em 2022.