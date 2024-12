Funcionários da ONU no Brasil são investigados por maus tratos e racismo

O projeto é tocado pela OIT com recursos financeiros destinados pelo MPT, de acordo com um convênio firmado pelas duas entidades.

No dia 1º de julho de 2024, uma procuradora do Trabalho enviou um ofício à OIT pedindo que Paula Fonseca e Diego Calixto fossem afastados das atividades do projeto, por causa dos indícios de assédios indicados em relatos de colaboradores.

Ela pediu a "suspensão de todas as ações e atividades do Projeto Àwúre ainda em andamento na OIT em razão do comportamento dos dois servidores Diego Calixto e Paula Fonseca, que com tantas denúncias graves não poderiam permanecer à frente do projeto", lê-se no documento da investigação acessado pela reportagem.

Nada foi feito pela OIT em relação aos dois funcionários, de acordo com o inquérito civil.

Curso para imigrantes não recebeu repasses

Uma atividade na qual a conduta dos funcionários da OIT está sendo investigada consistia na realização de curso de corte e costura para imigrantes africanos na capital paulista.