Blake Griffin confirma sua aposentadoria da NBA

"O basquete me deu muita coisa na vida e eu não trocaria isso por nada", agradeceu.

Com seus 2,06 metros de altura e uma força física extraordinária, Griffin encantou os torcedores com as enterradas mais ferozes durante seus melhores anos na NBA.

O ala-pívô entrou na liga como a primeira escolha no Draft de 2009 pelo Los Angeles Clippers.

Na franquia de Los Angeles desenvolveu a maior parte de sua carreira, formando um trio poderoso com o armador Chris Paul e o pivô DeAndre Jordan que disputou os playoffs por seis anos consecutivos, uma sequência inédita para os Clippers.

Griffin chegou a ter uma média de 24,1 pontos, 9,5 rebotes e 3,9 assistências na temporada 2013-2014 e foi eleito para seis All-Star Games, vencendo a disputa de enterrada em 2011.

Afetado por diversas lesões, seu desempenho e condição física foram decaindo quando ele deixou os Clippers em 2018. Mais tarde, ele jogou pelo Detroit Pistons, Brooklyn Nets e Boston Celtics, com quem disputou sua última partida na NBA, em abril de 2023.