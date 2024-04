EUA define os 12 jogadores de seu 'Dream Team' olímpico

Nesta terça-feira, os dirigentes do basquete dos Estados Unidos aprovaram Kawhi Leonard (Clippers) para preencher a última vaga disponível, observou a ESPN.

Os demais integrantes da lista seriam os armadores Tyrese Haliburton (Pacers) e Jrue Holiday (Celtics); os alas Devin Booker (Suns) e Kevin Durant (Suns) e os pivôs Anthony Davis (Lakers) e Bam Adebayo (Heat).

Segundo a rede, o diretor geral da USA Basketball, Grant Hill, se reuniu nos últimos dias com a maioria dos 12 jogadores convidados para o time.

Esta nova versão do 'Dream Team', que será comandado por Steve Kerr (Warriors), terá a missão de restaurar o orgulho americano após o fiasco vivido em setembro no Mundial das Filipinas, Indonésia e Japão, onde perderam nas semifinais para Alemanha (que depois se sagraria campeã) e acabou ficando de fora do pódio.

O torneio olímpico de basquete será realizado de 27 de julho a 10 de agosto, com uma fase de grupos em Lille seguida pela fase final na Arena Bercy, em Paris.

