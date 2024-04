Israel inicia 'ofensiva diplomática' contra o Irã

"Esta manhã, enviei cartas a 32 países e conversei com dezenas de ministros das Relações Exteriores e personalidades de todo o mundo para pedir a imposição de sanções ao projeto iraniano de mísseis e que a Guarda Revolucionária seja declarada uma organização terrorista".

O chanceler não especificou a quais governos solicitou sanções contra a Guarda Revolucionária, que está na lista de organizações terroristas dos Estados Unidos e é alvo de sanções da UE.

"Temos que parar o Irã agora, antes que seja tarde demais", afirmou Katz, após o ataque de sábado à noite executado por Teerã, com uma série de mísseis e drones, que segundo o Exército israelense foram interceptados em 99%.

O comandante do Estado-Maior israelense, o general Herzi Halevi, prometeu na segunda-feira que o país responderá ao ataque do Irã, apesar dos pedidos de vários países, incluindo seu maior aliado Estados Unidos, para que evite uma escalada no Oriente Médio, onde Israel está em guerra com o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza há mais de seis meses.

