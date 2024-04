PIB da Itália avança 0,3% no primeiro trimestre

No mesmo período, os PIBs de Alemanha e França, as duas maiores economias da União Europeia, logo à frente da Itália, avançaram 0,2% na comparação com o último trimestre do ano passado, enquanto o da Espanha cresceu 0,7%.

Já a economia da zona do euro apresentou alta de 0,3%, assim como a de toda a UE. (ANSA).

