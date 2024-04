Manchester City "ainda está longe" de uma 2ª tríplice coroa, diz Guardiola

"Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para chegarmos um pouco mais perto desse objetivo", prometeu Bernardo Silva, quando questionado sobre a possibilidade de uma nova tríplice coroa.

"Estamos felizes por estar nesta posição", mas "agora começa a parte mais difícil", disse o atacante português, lembrando que "numa semana poderemos perder as três competições".

O Manchester City lidera o Campeonato Inglês a seis rodadas do fim e enfrenta o Chelsea no sábado pelas semifinais da Copa da Inglaterra.

Os 'Citizens' vão enfrentar o Real Madrid pela terceira temporada consecutiva na fase de mata-mata da Liga dos Campeões. Os 'merengues' venceram o duelo em 2022, mas perderam em 2023, quando sofreram uma dura goleada de 4 a 0 no jogo de volta da semifinal, no Etihad Stadium.

"Tenho a impressão de que o Real Madrid está mais forte do que na temporada passada, foi o que me pareceu na partida de ida no Bernabéu. Tenho certeza de que vão querer a revanche", disse Bernardo Silva, descrevendo os madridistas como "os reis da competição" com seus 14 títulos.

"Não vou dizer que não concordo com Bernardo, mas tampouco vou dizer que discordo totalmente dele", declarou Guardiola em resposta à opinião manifestada pelo seu jogador.