Manchester United conversa com Garnacho sobre sua atividade nas redes sociais

O Manchester United conversou com Alejandro Garnacho depois que o atacante argentino deu 'likes' em postagens nas redes sociais que criticavam seu técnico Erik Ten Hag por substituí-lo.

O jogador da seleção argentina, substituído no intervalo no empate em 2 a 2 em Bournemouth, no sábado, deu 'like' em duas mensagens na conta do X de um torcedor do United e youtuber Mark Goldbridge.

Um deles acusava Ten Hag de jogar Garnacho "debaixo do ônibus" por causa dos comentários do técnico holandês sobre o desempenho do jovem de 19 anos.