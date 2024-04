Nova espécie de mariposa é descoberta em Machu Picchu

Uma nova espécie de mariposa foi descoberta no santuário histórico de Machu Picchu, no Peru, informou, nesta terça-feira (16), o Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado (Sernanp).

A espécie foi chamada "Ochrodota camposorum Grados e faz parte do gênero Ochrodota Hampson, que entre os anos 1984 e 2017 registrava 11 espécies diferentes que estão em áreas do centro e do sul da América", explicou o organismo estatal.

A pequena mariposa se caracteriza pelas asas nas cores creme e marrom.