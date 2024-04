ONU lança pedido de doações de 2,8 bilhões de dólares para Gaza e Cisjordânia

Poucos dias depois do ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro e do início da ofensiva de retaliação israelense na Faixa de Gaza, a ONU lançou um apelo inicial de doações para enfrentar a emergência no valor de 294 milhões de dólares (1,5 bilhão de reais).

O apelo foi modificado no início de novembro para aumentar para 1,2 bilhão de dólares (6,2 bilhões de reais) para cobrir as necessidades mais urgentes de 2,7 milhões de pessoas nos Territórios Palestinos (2,2 milhões em Gaza, 500 mil na Cisjordânia) até o final de 2023.

abd/rle/db/mar/llu/dga/aa/dd

© Agence France-Presse