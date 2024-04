Reino Unido aprova projeto de lei para acabar com consumo de tabaco

Em 2022, o Parlamento da Nova Zelândia aprovou um texto similar, que proibia a venda de cigarros a qualquer pessoa nascida depois de 2008, mas o novo governo conservador anunciou, no fim do ano passado, o abandono dessas medidas pioneiras.

"Este texto colocará o Reino Unido na vanguarda da luta para erradicar um dos inventos mais prejudiciais dos tempos modernos", comentou, antes da votação do projeto de lei, o codiretor do grupo de pesquisa sobre tabaco e álcool do University College de Londres (UCL), Lion Shahab.

