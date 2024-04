Salman Rushdie relata em novo livro 'Faca' o atentado que quase tirou sua vida

"Senti como se algo tivesse saído de um passado distante e tentassem me arrastar de volta no tempo para me matar", descreveu na entrevista.

Após viver vários anos com uma escolta e escondido, Rushdie se estabeleceu em Nova York em 2000 e desde então teve uma vida social intensa.

Desde "aquele dia terrível de agosto de 2022 esperamos pela história de sua sobrevivência milagrosa e de seu retorno triunfante à sua vibrante vida literária", disse recentemente a presidente da ONG PEN America, Suzanne Nossel, à AFP.

"Faca" é a segunda obra publicada pelo romancista anglo-americano desde o ataque. Antes publicou seu 15º romance, "Cidade da Vitória", uma história épica que havia terminado de escrever antes do atentado.

Defensor da liberdade de expressão, é autor de diversos outros romances como "Os Filhos da Meia-Noite", "Vergonha" e "Quichotte", além de diversos ensaios.

