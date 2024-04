Werder Bremen suspende Naby Keita até o final da temporada

"Não tivemos outra alternativa", acrescentou Fritz, que insistiu que os jogadores devem se concentrar em ter um bom final de temporada. O Werder Bremen ocupa a 12ª posição, mas apenas cinco pontos o separam da zona de rebaixamento.

"Desde o início da minha carreira, em todas as equipes em que joguei, nunca tive nenhum problema de disciplina e sempre fui exemplar. Não vou deixar ninguém manchar minha imagem", reagiu Keita na segunda-feira em sua conta no Instagram.

Depois de cinco temporadas com desempenho bastante irregular no Liverpool, Keita, de 29 anos, chegou ao Werder Bremen no meio do ano passado, mas disputou apenas cinco partidas pela equipe do norte da Alemanha devido a uma lesão na primeira metade da temporada e à participação na Copa Africana de Nações.

tba/smr/eb/dr/aam

