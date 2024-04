Bayern vence Arsenal (1-0) em casa e vai às semifinais da Champions

Só a Champions League pode salvar a temporada do Bayern após a eliminação na Copa da Alemanha no outono europeu e o primeiro título da Bundesliga conquistado pelo Bayer Leverkusen no último fim de semana.

Desde o seu último título europeu no fim de agosto de 2020, em Lisboa, contra o PSG (1-0, gol de Kingsley Coman), o Bayern sempre caiu nas semifinais: em 2021 pelo PSG, em 2022 pelos espanhóis do Villarreal e em 2023 pelo City, que depois se sagrariam campeões.

O empate no jogo de ida em casa, no Emirates Stadium (2 a 2), facilitou um pouco as coisas para o gigante da Baviera: vencer em casa para chegar às semifinais e eliminar os 'Gunners' pela quinta vez depois de 2005, 2013, 2014 e 2017 (sempre nas oitavas de final), ou perder e terminar a temporada 2023/24 sem troféu, a primeira vez desde 2011/12.

O sonho de Harry Kane, que se transferiu para o Bayern no verão europeu de 2023, de conquistar títulos, de vencer a Liga dos Campeões em sua 'casa' em Wembley, no dia 1º de junho, superou um primeiro grande obstáculo nesta quarta-feira.

- Batalha tática -

O espetáculo do jogo de ida deu lugar no primeiro tempo nesta quarta-feira, na fria Allianz Arena (4º C no início do jogo), a um jogo muito tático entre duas equipes visivelmente com temor uma da outra.