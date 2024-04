Ndicka, que passou mal em campo, 'está bem', confirma técnico da Roma

O zagueiro franco-marfinense da Roma, Even Ndicka, que deu um grande susto no domingo ao desmaiar durante um jogo, "está bem", garantiu o seu treinador nesta quarta-feira (17), na véspera do jogo de volta das quartas de final da Liga Europa, contra o Milan.

"Ele está bem. O pneumotórax é incômodo e doloroso, mas felizmente, se assim podemos dizer, ele não sofre do que temíamos quando desmaiou em campo", declarou Daniele De Rossi em entrevista coletiva.

No domingo, Ndicka, de 24 anos, sofreu uma indisposição aos 70 minutos do jogo da Roma contra a Udinese, na 32ª rodada da Serie A.