Ruud vence Muller em sua estreia no ATP 500 de Barcelona

O tenista norueguês Casper Ruud estreou com vitória no saibro de Barcelona ao derrotar nesta quarta-feira (17) o francês Alexandre Muller por 2 a 0, parciais de 6-3 e 6-4.

Finalista no domingo no Masters 1000 de Monte Carlo após derrotar o número 1 do mundo Novak Djokovic na semifinal, o norueguês teve seu saque quebrado duas vezes no primeiro set e desperdiçou dez dos 14 break points que obteve no saque do adversário. Mas ele superou o 110º do mundo sem grandes dificuldades.

Tendo subido para o 6º lugar no ranking da ATP graças à sua sólida trajetória em Monte Carlo, Ruud enfrentará o vencedor da partida entre o australiano Jordan Thompson e o espanhol Jaume Munar valendo uma vaga nas quartas de final do torneio ATP 500.