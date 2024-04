Caso Porsche: e se a vítima fosse o jovem rico?

Ela acaba sendo liberada para levar o filho ao hospital. Fala que eles estarão no hospital São Luís, mas não o fez. Ou seja, ele fugiu com a ajuda da mãe. O empresário só apareceu para prestar depoimento 38 horas depois do acidente. Que privilégio é esse que permite que alguém cometa um crime, minta para a polícia na maior cara de pau, fuja e não pague por isso?

E se o causador do acidente fosse o motorista de aplicativo?

"E se fosse o contrário?", repito. O que será que teria acontecido se um motorista de aplicativo, dirigindo um carro a mais de 150 km/h, tivesse atingido o automóvel de um jovem rico de São Paulo e o matado? Ele também teria escapado da cena do crime "de boa"? Seria tratado como um "menino que fez uma bobagem"? Eu duvido, ainda mais se ele demorasse 38 horas para se apresentar para a polícia, após ter fugido do local do acidente.

Acho que todos nós que conhecemos a Justiça brasileira imaginamos que o motorista teria sido preso em flagrante por ter acabado com a vida de um "jovem promissor". Agora, voltando à realidade, a vida do motorista de aplicativo, um trabalhador de 52 anos, não conta? A vida dele não importa?

Até quando os filhos da elite econômica continuarão cometendo crimes e recebendo tratamento privilegiado? Chega. Como diria o rapper Criolo: "meninos mimados não podem reger a nação".

_____________________________