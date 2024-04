Candidatas presidenciais lançam suas propostas contra o crime no México

Ambos os especialistas consideram que o plano de López Obrador fracassou.

"Não é atacando a pobreza que combatemos o crime, é atacando os criminosos com uma estratégia correta", afirma Benítez.

Para Rodríguez, a política do presidente facilitou a expansão dos cartéis, cujas atrocidades persistem apesar de seu discurso pacifista.

Os cartéis da Nova Geração de Jalisco (CJNG) e o de Sinaloa, que atuam no país, são duas das maiores organizações criminosas do continente. Outros grupos ligados à práticas extorsivas e ao tráfico de migrantes também estão em funcionamento no México.

- Violência normalizada -

As candidatas, porém, concordam com a necessidade de reforçar a polícia e as instituições judiciais, bem como a coordenação entre as autoridades e o fortalecimento da Guarda Nacional, órgão militarizado criado por López Obrador.