Chile voltará a ser maior produtor de lítio do mundo, afirma ministro da Fazenda

O Chile tem as maiores reservas de lítio do mundo, com 41% do total, seguido pela Austrália (25,4%), Argentina (9,8%) e China (6,7%), de acordo com o Serviço Geológico dos EUA.

Há um ano, o presidente Gabriel Boric apresentou sua Estratégia Nacional de Lítio, que inclui a participação do Estado no ciclo de produção, parcerias com empresas privadas para a exploração do chamado "ouro branco" e também a possibilidade de exploração exclusivamente privada em várias salinas no norte do Chile.

O lítio é um mineral fundamental para a produção de baterias para a mobilidade elétrica, que está sendo promovida no mundo como uma estratégia contra as emissões dos veículos a combustão.

- Retomar a liderança -

P: O Chile está ficando para trás na corrida para produzir lítio?

R: "O Chile ficou para trás como resultado da licitação fracassada de 2021 (durante o governo do falecido Sebastián Piñera, que foi anulada pelos tribunais após uma contestação das comunidades indígenas). Mas se recuperou com o acordo entre a Codelco (a empresa estatal que é a maior produtora de cobre do mundo) e a SQM (uma importante empresa privada de mineração de lítio). Ao mesmo tempo, ela poderá promover novos projetos.