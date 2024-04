Expectativa para o lançamento do novo álbum de Taylor Swift

Desde que revelou que o álbum sairia em 19 de abril, sua legião de fãs trabalha sem parar tentando adivinhar o conteúdo das canções, os artistas convidados e outras pistas.

A teoria dominante é que "The Tortured Poets Department" (Departamento dos Poetas Torturados, em tradução literal) se concentra em seu ex, o ator britânico Joe Alwyn, com quem ela se relacionou entre 2016 e o ano passado.

Alwyn ("A Favorita") e seu colega Paul Mescal ("Normal People") revelaram em 2022 que tinham um grupo de conversas denominado "The Tortured Man Club" (O Clube do Homem Torturado), no qual também estava Andrew Scott ("Fleabag," "Ripley").

Os 'swifties', como são conhecidos seus fãs, acreditam que o título do novo álbum faça alusão a este círculo.

"Vale tudo no amor e na poesia...", disse a primeira publicação que Swift fez no Instagram, promovendo o álbum.

Entre os títulos das canções que já foram revelados estão "Down Bad", "So Long, London", "I Can Fix Him (No Really I Can)" e "The Smallest Man Who Ever Lived".