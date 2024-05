Lula chega ao 1º de Maio como protótipo de teflon às avessas

Há o que celebrar no Dia do Trabalhador. Segundo o cadastro geral de empregados e desempregados, foram criados 719 mil empregos com carteira assinada nos primeiros três meses do ano —33,9% a mais do que no primeiro trimestre de 2023.

O IBGE informou na véspera que a taxa de desemprego foi a menor num primeiro trimestre em dez anos (7,9%). Os salários mínimo e médio crescem acima da inflação. Quase tudo melhora, exceto a popularidade de Lula e do governo.

De acordo com a mais recente pesquisa do Datafolha, a linha da aprovação do governo Lula, em viés de baixa, empatou tecnicamente com o traço da rejeição: 35% a 33%.