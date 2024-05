Expulsar aluna por ato racista expia culpa, mas não resolve nem educa

O contexto evita equívocos. Recorro a essa frase, que tantas vezes me salvou de juízos apressados, para comentar o caso de racismo ocorrido na Escola Vera Cruz, um dos mais tradicionais colégios particulares de São Paulo. O caso é muito triste do início ao fim: um grupo de garotas pegou o caderno de uma das filhas da atriz Samara Felippo e do ex-jogador de basquete Leandrinho. Arrancaram páginas de uma pesquisa e devolveram o objeto ao achados e perdidos com pesadas ofensas de cunho racista. Identificadas, as autoras foram punidas com suspensão por tempo indeterminado, uma sanção tida como branda por parte da comunidade escolar e pelo tribunal das redes sociais. O clamor é pela expulsão.

À primeira vista, faz sentido exigir o banimento. A ocorrência é de fato indignante, racismo é crime e não pode ser tolerado. Esse mesmo olhar de fora, superficial, adiciona outros elementos. Acusa-se a escola, de "alto padrão" e mensalidades elevadas, de estar sendo conivente, passando pano para famílias da elite branca. Denuncia-se que o projeto antirracista do colégio seria mera fachada. Afinal, a violenta ocorrência de racismo seria uma evidência de que os esforços, se é que existiram, teriam "falhado miseravelmente", nas palavras da atriz.

O contexto evita equívocos. O fato é grave e demanda punição; a solidariedade à vítima precisa ser irrestrita. Todo o resto pode — e eu diria que precisa — ser debatido. Abro aqui um parênteses em primeira pessoa: durante dois anos, fui o editor da revista de educação antirracista do Vera Cruz. Como homem cis branco, portanto em condição de privilégio de gênero e raça, foi um período de intenso aprendizado e, muitas vezes, de desconforto. É impossível olhar para a questão racial sem questionar em que medida contribuímos, por ação ou omissão, para a reprodução da sociedade racista em que vivemos. Aparece a vergonha, a culpa também, que precisam ser escutadas e trabalhadas para desencadear mudanças reais. A experiência representou para mim um despertar, ainda que tardio, para o componente racial como um dos principais — e aqui me questiono se o artigo indefinido e o plural são mesmo necessários — desencadeadores de todas as demais desigualdades da modernidade.