Filhos de John Lennon e Paul McCartney escrevem música juntos

James McCartney e Sean Ono Lennon, filhos dos integrantes dos Beatles Paul e John, escreveram juntos a música "Primrose Hill", lançada há alguns dias e bem recebida pelos fãs da banda.

O lançamento foi anunciado na última sexta-feira (12) por James, que a interpreta.

"Primrose Hill está aqui! Estou muito animado por compartilhar minha última música, co-escrita com meu querido amigo Sean Ono Lennon", escreveu ele no Instagram, ao lado de uma selfie dele e do filho de John Lennon.