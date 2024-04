Formação herdeira do braço político do ETA muda de estratégia e conquista jovens

Com o fim do ETA, o Bildu vem "ganhando transversalidade entre os estratos mais jovens" e se estabeleceu "como a alternativa pró-independência e de esquerda ao governo tradicional" do PNV, de acordo com Pablo Simón, cientista político da Universidade Carlos III de Madri.

O Bildu "fala sobre mudança climática, fala sobre feminismo, fala sobre moradia (...) e consegue se conectar muito com as preocupações da população mais jovem", diz Eva Silván, da empresa basca de estratégia política Silván&Miracle.

Em nível nacional, o Bildu e seus cinco deputados no Parlamento espanhol se tornaram aliados importantes do governo do socialista Pedro Sánchez, que é constantemente criticado pela direita, que o acusa de ter "lavado" a imagem dessa formação.

