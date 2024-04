Indígenas ainus perdem processo sem precedentes sobre direitos de pesca no Japão

Os ainus, um povo indígena do norte do Japão, perderam nesta quinta-feira (18) um julgamento sem precedentes no qual reivindicavam o direito de pescar salmão com mais liberdade nos rios, como seus antepassados faziam antes da colonização japonesa de suas terras.

Basicamente, uma lei de proteção à pesca proíbe a pesca de salmão nos rios de todo o país. No entanto, a nação Raporo Ainu, uma comunidade ainu na grande ilha nortenha de Hokkaido, tem buscado uma isenção nos tribunais desde 2020.

Atualmente, os ainus só podem pescar salmão mediante autorização especial do governador do departamento e apenas com o propósito de transmitir seu patrimônio cultural.