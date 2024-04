Justiça irlandesa decide a favor de vítimas de incêndio em boate em Dublin há 43 anos

Mais de 40 anos depois do incêndio mais trágico em uma casa noturna na Irlanda, um tribunal de Dublin apontou nesta quinta-feira (18) as falhas que provocaram a morte de 48 jovens, dando razão às famílias.

O júri concluiu que um mau funcionamento no interior da boate "Stardust", localizada no norte da capital irlandesa, foi a origem do incêndio que em 1981 custou a vida de jovens de 16 a 27 anos, descartando definitivamente a hipótese de um ato criminoso.

Em 14 de fevereiro daquele ano, 42 pessoas morreram dentro do estabelecimento por "inalação de fumaça e calor", e seis outras faleceram depois.