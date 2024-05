1º de Maio: trabalhadores esperam que Lula encare Congresso por reformas

Sem maioria na Câmara e Senado, Lula vira refém de "barganhas". "Enquanto o governo procura soluções, eles [parlamentares] procuram barrar tudo, e aí você tem que entrar naquela parte dos acordos, das barganhas, para que eles liberem", diz o professor Geraldo Costa, 61.

Se não soltar dinheiro, não der cargo, os caras não votam a favor daquilo que é importante.

Geraldo Costa, professor

Governo do PT chega ao Dia do Trabalho sem novos projetos. As principais iniciativas da gestão Lula para os trabalhadores foram anunciadas no feriado de 2023: a aprovação da lei que equipara salários de homens e mulheres no mesmo cargo, a correção do salário mínimo acima da inflação e o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda.

Cobrança por reforma tributária. "Também precisa concluir a reforma tributária porque o pobre não pode ficar pagando mais imposto do que um milionário no Brasil, que até hoje isso acontece, né?", afirma o analista de TI Yuri Curi Soares, 25. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), entregou na semana passada no Congresso a primeira proposta para regulamentar a reforma tributária.

"Esse é o Congresso mais conservador da história", diz Soares. "[O Parlamento] é mais conservador que no tempo do Bolsonaro e do Temer", opina. O professor Costa concorda: "O Congresso dificulta porque, infelizmente, o pessoal do centro e da direita é a maioria, e eles legislam em causa própria."