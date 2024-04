Manifestantes pró-palestinos são detidos na Universidade de Columbia

As prisões e a retirada de dezenas de barracas de campanha do gramado do campus atraíram outras dezenas de manifestantes, que continuavam enfrentando a polícia na entrada da universidade.

Desde o começo do conflito entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro, republicanos acusam diretores de universidades americanas prestigiadas de não fazerem o suficiente para combater o antissemitismo, devido a manifestações de estudantes pró-palestinos.

A polêmica levou à demissão da reitora da Universidade da Pensilvânia, Elizabeth Magill, em dezembro, e da sua colega de Harvard, Claudine Gay, no mês seguinte, após uma audiência polêmica no Congresso.

