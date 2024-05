Sakamoto: Benefício eleitoral para Boulos é maior do que multa para Lula

O ganho eleitoral que Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato a prefeito em São Paulo, recebe com o apoio explícito do presidente Lula (PT) é maior do que a multa que ambos podem vir a receber por infração na pré-campanha, afirma o colunista do UOL Leonardo Sakamoto no UOL News desta quarta-feira (1º).

Em ato de 1º de maio, Lula pediu votos para Boulos. "Ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos nas próximas eleições", disse Lula. Em reação, o prefeito Ricardo Nunes disse que recorrerá à Justiça Eleitoral.