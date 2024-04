MSF denuncia falta de tratamento a migrantes com doenças crônicas

O relatório também destaca que outros migrantes recusam atendimento médico especializado porque isso significaria retroceder em sua rota ou por enfrentarem casos de discriminação e rejeição.

Milhares de latinos, mas também pessoas oriundas de países asiáticos ou africanos, cruzam o México a cada ano para chegar ao território dos Estados Unidos, fugindo da violência e da pobreza.

Em sua jornada, eles são vítimas de homicídios, acidentes de trânsito, roubos, sequestros, extorsões e agressões sexuais, de acordo com autoridades, ONGs e seus próprios relatos.

O aumento no fluxo de migração tem sobrecarregado as instalações de regulação do México e os abrigos nas cidades fronteiriças, sendo um dos temas centrais da campanha para as eleições presidenciais nos Estados Unidos em novembro.

