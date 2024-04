'Sou o plano A': opositora venezuelana Machado se apega à chance presidencial

"Eleições nas quais (...) o regime impõe o candidato obviamente não são eleições limpas e livres. Ou baixamos a cabeça ou lutamos por nossos direitos, por Justiça. Temos tempo, o povo está determinado, os venezuelanos querem votar".

"Tenho confiança no povo, não no CNE. Vimos toda a arbitrariedade do sistema eleitoral. Estamos diante de um processo cheio de obstáculos. Como superá-los? Com organização, força cidadã, formação, preparação, entusiasmo e coragem", afirma.

- "Ameaças brutais" -

Machado denuncia perseguição. Sete membros da sua equipe de campanha foram detidos, acusados de conspiração, somando-se aos 269 "presos políticos" contabilizados pela ONG Foro Penal.

Outros seis colaboradores, com mandados de prisão, refugiaram-se na residência da embaixada argentina.

"Estamos convencidos de que o melhor para a Venezuela é uma transição negociada que implique eleições livres e justas, que é o que exigimos", afirma a líder liberal de 56 anos.