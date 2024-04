Ataques deixam oito mortos na Ucrânia, que afirma ter derrubado bombardeiro russo

O ministro das Relações Exteriores, Dmitro Kuleba, afirmou que dois menores, de 14 e 8 anos, estavam entre os mortos e que um terceiro, um menino de seis anos, ficou ferido.

Outros funcionários fizeram anteriormente declarações contraditórias sobre a idade dos menores falecidos.

No total, a Rússia disparou 22 mísseis e 14 drones explosivos na manhã desta sexta-feira contra alvos na Ucrânia, segundo a Força Aérea Ucraniana, que afirmou ter repelido 29 desses projéteis.

O presidente Volodimir Zelensky pediu mais uma vez a seus aliados que entreguem sistemas de defesa aérea, para que as cidades do país, invadido pela Rússia desde fevereiro de 2022, possam se defender do "terror" de Moscou.

Os ministros das Relações Exteriores do G7 prometeram nesta sexta-feira "reforçar os meios de defesa aérea da Ucrânia" contra os ataques russos, no final de uma reunião na ilha italiana de Capri.

E a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos vai finalmente votar neste sábado um pacote de ajuda de 61 bilhões de dólares (cerca de 305 bilhões de reais), bloqueado há meses por divergências entre democratas e republicanos.