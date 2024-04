G7 expressa oposição a uma operação militar em Rafah

Os ministros das Relações Exteriores do G7 expressaram, nesta sexta-feira(19), a Israel sua oposição a uma grande operação militar em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, pois teria "consequências catastróficas para a população civil" concentrada na localidade.

Os representantes das sete principais potências industrializadas do planeta também afirmaram, em um comunicado divulgado ao final de uma reunião na ilha italiana de Capri, que "lamentam todas as perdas de vidas civis e observam com grande preocupação o número inaceitável de civis mortos em Gaza, incluindo milhares de mulheres, crianças e pessoas em situações vulneráveis".

Os ministros também pediram um "plano confiável e prático do ponto de vista logístico para proteger a população civil" em Rafah, onde estão concentrados 1,5 milhão de palestinos do território, cercado por Israel.