Iranianos mantêm a calma após suposto ataque israelense

Os iranianos reagiram nesta sexta-feira (19) com calma ao anúncio de explosões no centro do país, atribuídas a represálias israelenses pelo ataque do fim de semana, que foi celebrado por milhares pessoas em Teerã.

As manifestações ocorreram após a oração muçulmana das sextas, pouco depois das explosões que funcionários americanos apresentaram como a resposta israelense aos drones e mísseis disparados pela República Islâmica contra o território israelense no sábado passado.

As explosões aconteceram na região da cidade histórica de Ispahan durante a madrugada e muitos iranianos souberam delas ao acordar, sobretudo pelas redes sociais. Desta forma, não pareciam dispostos a mudar seus planos para o dia de descanso semanal.