Equipe de refugiados em Paris-2024 será composta por 36 atletas

A equipe olímpica de refugiados nos Jogos de Paris será composta por 36 atletas de onze nacionalidades diferentes, com a esperança de conquistar a primeira medalha para este grupo, anunciou nesta quinta-feira (2) o Comitê Olímpico Internacional (COI).

Liderados pela ciclista afegã Masomah Ali Zada, que estuda em Lille e já participou dos Jogos de Tóquio há três anos, os 23 homens e 13 mulheres participarão do desfile fluvial ao longo do Sena, atrás apenas da Grécia, a nação olímpica, na cerimônia de abertura no dia 26 de julho, à frente das demais delegações.

"Irá enviar uma mensagem de esperança a mais de 100 milhões de pessoas deslocadas no mundo. Ao mesmo tempo, servirá para sensibilizar bilhões de pessoas sobre a extensão da crise dos refugiados", declarou o presidente do COI, Thomas Bach, por videoconferência.