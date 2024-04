João Fonseca e Thiago Wild são eliminados no ATP 250 de Bucareste

Os tenistas brasileiros João Fonseca e Thiago Seyboth Wild foram eliminados nesta sexta-feira (19) no ATP 250 de Bucareste, na Romênia.

O jovem João Fonseca, de 17 anos e 276º do ranking da ATP, perdeu de virada para o chileno Alejandro Tabilo, número 41 do mundo e quarto cabeça de chave, com parciais de 4-6, 7-6 (7/5) e 6-4.

Tabilo vai enfrentar nas semifinais o húngaro Marton Fucsovics (82º).